Estoloppeti neljas etapp toimub juba sel nädalal

Maratoni korraldaja Aare Eiche saatis täna hommikul traktori 40 km pikkusele ringile. «Hetkel meil Haanjas lund on, aga kuna selle nädala ilmateade ei ole kõige sõbralikum, siis hiljemalt kolmapäevaks on selge, millist ringi me täpselt kasutada saame. Kui peame põhirajast loobuma, siis on olemas alternatiiv umbes 10 kilomeetrisel ringil,» ütles Eiche.

Ta lisas, et Võrumaa inimesed ootavad suusasõpru külla terveks nädalavahetuseks. «Lisaks laupäevasele Estoloppeti etapile toimub pühapäeval suusamatk Haanja maratoni radadel. Seal me aega ei võta, kuid rõõmu liikumisest ja talispordist jätkub küll ja veel. Matk algab kell 10.00.»

Estoloppeti sarja etapid 2017:

11.02.2017, 19. Alutaguse Maraton

18.02.2016, 19. Tallinna Suusamaraton

25.-26.02.2017, 44. Tartu Maraton

04.03.2016, 43. Haanja Maraton

33. Viru Maraton (lükkus edasi, uus kuupäev pole veel teada)

19. Tamsalu-Neeruti Maraton (lükkus edasi, uus kuupäev pole veel teada)