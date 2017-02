Nõmme Kalju sõlmis lepingu Sillamäe Kalevis mänginud U23 koondislasega

Tjapkin alustas Kaljuga treenimist juba detsembris ning nüüd sõlmiti osapoolte vahel kolme aasta pikkune leping, vahendas Nõmme Kalju koduleht.

«Olen väga õnnelik, et sain sõlmida lepingu Nõmme Kaljuga. Siin on heal tasemel ja sõbralik personal ning kogenud treener, kes seab kõrged eesmärgid igaks hooajaks. Teen kõik endast oleneva, et aidata meeskonnal saavutada maksimaalne tulemus,» sõnas Tjapkin.

Nõmme Kalju esindusmeeskonna peatreener Sergei Frantsev on Deniss Tjapkiniga ka varasemalt koos töötanud (Frantsev oli aastatel 2014-2015 Sillamäe Kalevi peatreener-toim.) ja lisas omalt poolt, et on kindel, et Tjapkini liitumine aitab meeskonda väga.