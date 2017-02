Liverpool peab Leicesteri vastu minema ilma ühe põhimeheta

Liverpool kohtub täna õhtul valitseva Inglismaa meistri Leicester Cityga, kuid kaptenipaela kandev Henderson kaasa ei saa teha. Nimelt vigastas 26-aastane Inglismaa koondislane reedesel treeningul oma põlve, kuna põrkas meeskonnakaaslasega kokku. Liverpool Echo sõnul ei osutunud aga tõeks kartused, et kapten oleks jalaluu murdnud, seega oodatakse Hendersoni peagi tagasi platsile. Täna peaks kaptenist tühjaks jäänud koha platsil ilmselt sisse võtma Emre Can.

Liigatabelis on Liverpooli võõrustav Leicester keerulises olukorras, sest tänavune hooaeg on kulgenud üle kivide ja kändude. Nii on värskelt oma peatreeneri Claudio Ranieri vallandanud Leicester alles 17. kohal ehk väljakukkumistsoonis. Liverpool, mille ridades loodab täna platsile pääseda ka Klavan, paikneb viiendal tabelireal. Tänane mäng algab kell 22.