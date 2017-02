Northug: hea, et Iversen kukkudes ikka soomlase ka pikali tõmbas

«Kui ta (Iversen) juba kukkus, siis väga hea, et ta soomlase endaga kaasa tõmbas,» teatas norralaste suurim staar Petter Northug telekanalile TV2.

Northug valmistub parasjagu kodumaal MMi viimasel päeval kavas olevaks suusamaratoniks. Iverseni ja Niskaneni vahejuhtumi järel on Northug avaldanud isegi arvamust, et ta peaks sõitma kiiremas korras Lahtisse, et olla nooremale koondisekaaslasele toeks.