Ibrahimovici agent: Zlatan suudaks tiitleid võita isegi kuu peal

Ibrahimovic, kes mängib tänavu esimest hooaega Inglismaal, tuli eile õhtul Unitediga Inglismaa liigakarika võitjaks. Kaks väravat - sealhulgas ka mängu lõpus löödud võiduvärav - kanti just kogenud rootslase arvele. Eilne karikas oli sealjuures Ibrahimovicile juba 32. karikas karjääri jooksul.

«Ma ei kahelnud kunagi, et Ibrahimovici saadab Inglismaal edu,» väitis rootslase agent Raiola. «Teades, milline inimene ta on nii väljakul kui selle kõrval, siis usun, et teda saadab edu igal pool. Ta on maailmas ainuke mängija, kes suudaks edukas olla ka Marsil või kuu peal,» lisas Raiola vihjega, et Ibrahimovic on parem kui teised maailma suurnimed.