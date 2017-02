Hea uudis vormelifännidele: F1 sarjas lõdvendati reeglit

Pikka aega vormel-1 sarja juhtinud Bernie Ecclestone oli vana kooli mees ning andis korduvalt mõista, et teda ei huvita kuningliku võidusõidusarja reklaamimine sotsiaalmeedias, mis aitaks kaasa tuua nooremaid fänne. Tänavusest hooajast on aga F1 sarjal uued omanikud - Liberty Media -, kes vahetasid Ecclestone'i välja ning koheselt on toimumas ka muudatused.

Nimelt kirjutas täna Autosport.com, et uued omanikud lõdvendasid reeglit, mille kohaselt ei tohtinud meeskonnad testisõitude videosid oma sotsiaalmeediasse postitada. Nüüd on selleks antud roheline tuli ning terve nädala Barcelonas kestvatelt testisõitudest on tiimidel luba postitada lühikesi videoklippe.