Inglismaa meistritiitli poole tüüriv Chelsea võib peatreenerist ilma jääda

Varasemalt Itaalias Juventuse meeskonda juhendanud Conte on oma Inglismaa debüütaastal tegemas head hooaega: Chelsea on 63 punktiga liigat juhtimas ja vahe järgmisel kohal oleva Tottenhamiga on juba 10 punkti. Itaalia väljaande La Repubblica teatel on aga 47-aastast Contet vaevamas koduigatsus ja kogenud treener peab plaane, et hooaja järel tagasi Itaaliasse minna. Väidetavalt on Contest äärmiselt huvitatud Inter Milani klubi.