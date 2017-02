Fernando Alonso paljastas suure saladuse

Mercedese tiim sattus pärast eelmise hooaja lõppu ootamatusse olukorda, kui maailmameistriks tulnud Nico Rosberg teatas äkitselt, et sellega tema karjäär lõppebki. Nii asuti tänavuseks hooajaks otsima uut sõitjat ja lõpuks palgati meeskonda soomlane Valtteri Bottas.

Kahekordne maailmameister Fernando Alonso, kes sõidab McLareni tiimis, tunnistas nüüd, et uue sõitja otsimisel võttis Mercedes ka temaga ühendust. «Arvan, et Rosbergi otsus tuli Mercedesele suure üllatusena ja nad helistasid kõikidele sõitjatele,» selgitas Alonso. «Mina ei olnud mingi erand. Toto Wolff (Mercedese tiimi juht- toim) helistas ja meil oli väga informatiivne ning rahumeelne kõne, aga selgitasin talle, et mul on McLareniga kehtiv leping, ma olen seal õnnelik ja mul ei ole mingit plaani teha mõnda hullu otsust,» lisas kogenud hispaanlane.