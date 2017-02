Enesekindel Hamilton: meie masin on tuhat korda parem kui kellegi teise oma

Hamilton, kes käis Mercedesega rajal õhtusel sessioonil, sõitis välja kiireima aja, kuid mitmekordne maailmameister väitis, et see on igati normaalne.

«Esiteks tahavad inimesed alati, et sa hooaja alguses kohe hästi alustaksid,» andis Hamiton mõista, et nad on selleks hetkeks valmistunud. «Teiseks me oleme valitsevad meistrid ning kolmandaks on meie auto tuhat korda parem kui kellegi teise oma,» lisas britt.