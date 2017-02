Olulise võidu saanud Kangur ja Varese loodavad viimasest kohast pääseda

25 minutit platsil olnud Kanguri arvele jäi kaheksa punkti ja kolm lauapalli. Kangur tabas mõlemad kolmepunktiüritused ja kahest kahepunktiüritusest ühe. Varese resultatiivseim oli Dominique Johnson 23 punktiga, Pistoiale tõi Ronald Moore 21 silma.

Varese on 6 võidu ja 14 kaotusega endiselt viimasel kohal, sama võitude-kaotuste seis on ka Cremonal. Eilne vastane Pistoia on 10 võidu ja 10 kaotusega 9. kohal. Põhiturniiri lõpuni on 10 vooru.