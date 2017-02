Taaramäe Abu Dhabi velotuurist: vähemalt on suu ja silmad nüüd kõrbeliivast puhtad

«Suu-silmad on nüüd sellest kõrbeliivast puhtad. Oli nii ja naa velotuur. Väga põnev tuur iseenesest polnud, sest teed on suured ja laiad ning enamasti oli 200 km peale kaks kurvi. Seega väga positsiooni pärast võitlema ei pidanud. Vähemalt oli soe ja hotellide üle muidugi sellistes «kullast» riikides nuriseda ei saa. Organisatsioon oli enam-vähem. Pikad tunnid enne ja pärast sõitu autos olid muidugi väsitavad, mõni päev lahkusime kell 9.30 hotellist ja saime kell 21 õhtul tagasi,» kirjutas Taaramäe.

«Kogu jamast, ehk kukkumistest ja muudest intsidentidest, mis võidusõitudega kaasnevad, jäin puutumata, seega läks hästi. Meeskonna liider, vene poiss Ilnur Zakarin oli oodatult väga tugev ja lõpetas velotuuri teisena. Kõrvalt vaadates tundub, et Ilnur on nii mentaalselt ja ka füüsiliselt tugevam kui eelmine aasta. Kindlasti näitas ta Abu Dhabi raske lõpuga (10 km vastu mäge), et Itaalia velotuuril, mis on tema hooaja eesmärk, on ta sel aastal üks favoriitidest.»

«Mina ei tea, kuidas see võimalik on, aga 185 cm pikk volask kaalub vaid 64 kg ja mida vähem lihaseid ja mida peenem see kutt on, seda kiirem ja jõulisem ta näib. Müstika, kui ise kaotan aeg-ajalt mõned kilod, siis tihtipeale kaotan ka kõik muu. Võrdluseks: olen samuti 185 cm pikk, kuid kui kaal alla 67 kg langeb, siis on rasvaprotsent juba n-ö miinuses,» imestas eestlane.

Järgmisena osaleb Taaramäe Itaalias Tirreno-Adriatico velotuuril.