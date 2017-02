Kriitikatule alla sattunud Norra suusahüppajad: inimesed on kadedad, et nii vähe kaalume

Hiljem lükkasid koondise arstid selle versiooni ümber ja kinnitasid, et Forfangil oli lihtsalt liiga madal vererõhk. «Minestamine võib juhtuda igaühega. 30 protsenti inimestest võivad minestada isegi tavalisel päeval, kui nad pole sporti teinud. See ei sõltu otseselt kehakaalust või toitumisest,» ütles Norra suusahüppajate füsioterapeut Lars Haugvad tänasel pressikonverentsil Dagbladetile.

Sellegipoolest on norralased viimastel päevadel pidanud vastama küsimustele, kas nad lähevad kaalulangetamisega üle piiri ja seavad sellega oma tervise ohtu. Norra ühe kuulsama mägikotka Tom Hilde sõnul on nende harjumused igati tervislikud.

«Jah, pean tihti dieeti, et võistlusteks kilosid kaotada. Aga räägin enne kõik spetsialistidega läbi ja kõik, mida teen, on professionaalne. Tervisliku toitumise abil kaalu reguleerimine on normaalne asi. 90 protsenti norralastest proovivad dieeti pidada, aga see ei too tulemust. Näen, et inimesed on lihtsalt meie peale kadedad, sest me oleme vähesed, kes kaalu langetamisega hakkama saavad,» selgitas Vancouveri olümpial meeskonnavõistluses pronksmedali võitnud Hilde.

«On väga lihtne järeldada, et suusahüppajad kaaluvad liiga vähe. Ma saan aru, miks inimesed nii arvavad, aga see käib meie töö juurde. Me oleme tegelikult terved ja tugevad mehed. Sööme tavaliselt neli korda päevas, lisaks ampsame vahepalaks puuvilju ja jogurtit. Inimesed üllatuvad, kui palju me tegelikult sööme,» lükkas Hilde ümber müüdi, et suusahüppajad sülitavad taldrikusse.