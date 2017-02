NBA meister sai kahekordse olümpiavõitja näol kauaoodatud täienduse

Jaanuaris nõudis Cavaliersi liider LeBron James klubi juhtkonnalt korduvalt, et vigastuste tõttu hõredaks jäänud meeskond vajab hädasti täiendust ja eriti oleks vaja täita varumängujuhi positsioon. Williams kukkus Cavaliersile sülle pärast seda, kui mehe senine koduklubi Dallas Mavericks otsustas eelmisel nädalal tema teenetest loobuda.

Eelmise kümnendi lõpus võitles Williams koos Chris Pauliga NBA parima mängujuhi tiitli eest, aga ajapikku on 32-aastase Williamsi kasutegur vähenenud ja praegu ta enam esimesse ešeloni ei kuulu.

Mavericksis kogus ta sellel hooajal siiski soliidse statistika. 40 mängus viskas ta keskmiselt 13,1 punkti ning jagas kaaslastele 6,8 resultatiivset söötu. Karjääri keskmised näitajad on Williamsil vastavalt 16,6 ja 8,2. Lisaks Mavericksile on ta esindanud ka Utah Jazzi ja New Jersey/Brooklyn Netsi.