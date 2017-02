Lahti MM: ulmelise sõidu teinud Björgen kirjutas end taas ajalukku

Björgen on nüüd võitnud 16 MM-kulda, lisaks on tal ette näidata viis hõbedat ja kolm pronksi. Murdmaasuusatajatest pole rohkem MM-tiitleid kellelgi - venelanna Jelena Välbe jäi pidama 14 MM-kulla peal. Meestest on edukaim Björgeni kaasmaalane Petter Northug 13 kullaga.

«Olin alguses närvis, aga mu suusad olid nii ideaalsed, et lihtsalt suusatasin. Imestan, miks ma lähen pärast kõiki neid aastaid närvi. Peaksin selle harjumuse lõpetama,» ütles Björgen pärast võistlust teleintervjuus.

Suurte lootustega jälgisid tänast võistlust soomlased, aga kodupublikut keegi rõõmustada ei suutnud. Suusavahetusega sõidus hõbeda võitnud ja alles viimasel kilomeetril Björgenist maha jäänud Krista Pärmäkoski piirdus seekord seitsmenda kohaga ja jäi Björgenile alla enam kui pooleteise minutiga. Pärmäkoskit edestas teiste seas ka teine soomlanna Kerttu Niskanen, kes sai kuuenda koha.

Stardis oli ka kaks eestlannat. Laura Alba sai 71 lõpetaja seas 56. koha (+4.44,1), elu esimese tiitlivõistluste stardi teinud Anette Veerpalu lõpetas 57. positsioonil (+5.01,7).

Esikuuik: