Endine koondislane Eino Puri vahetab Kalju särgi Tammeka vastu

Tammeka peatreeneri Kaido Koppeli sõnul on Puri meeskonnale väärt täiendus. «Eino on kogenud ja väga kvaliteetne mängija, kes on mänginud rahvuskoondises ja eurosarjades. Sellised mängijad on igas võistkonnas oodatud. Noorematel võistkonnakaaslastel on kindlasti võimalik palju õppida, kui nad jälgivad Eino tegutsemist treeningutel ja mängudel,» lausus Koppel Tammeka pressiteenistusele.

Premium liigas 241 mängu mänginud ning Nõmme Kalju, FC Levadia ja Viljandi Tuleviku särki kandnud Puril on algavaks hooajaks kõrged eesmärgid. «Isiklikus plaanis on eesmärgid ise võimalikult hästi mängida ning läbi selle Tammekat nii palju kui võimalik aidata. Lisaks sellele saavutada Tammekaga võimalikult kõrge koht turniiritabelis.»