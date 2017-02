Norra suusaliit sattus reklaami pärast natsiskandaali

Reklaamil on Norra koondise suusahüppajad, kes vaatavad Norra lipu taustal taevasse. Lisaks ilutseb plakatil proosaline tekst: «Taevas on piiriks. Pilk on kullal ning Norra lootused on taas taevasse kerkinud.»

Reklaamposter avaldati seoses Lahti MMiga, kuid teenis koheselt kriitikat, kuna paljude meelest on tegu natsipropagandaga, sest kasutatud on saranst motiivi. «Seda reklaami saab seostada totalitaarsete liikumiste vaadetega – blondid noored inimesed, kes vaatavad altpoolt tehtud fotol kaugusesse või kõrgusesse. Paljude jaoks võib see segadust tekitada ning nad võivad samastada seda Norra naatsionaalsotsialistliku partei 1930. ja 1940. aastate postritega,» ütles ajaloollane Nik Brandal.

Kuna reklaam on saanud palju kriitikat, otsustati kampaania lõpetada. «Meid seostatakse millegagi, millega me ei taha seostatud olla. Arutasime asja hommikul ning ei kasuta seda reklaami enam,» ütles Nammo kommunikatsioonijuht. Sealjuures kiitis enne reklaami avaldamist selle heaks ka Norra suusaliit.