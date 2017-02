Flora lootused kahanesid: karikaloos viis kokku kaks soosikut

Jalgpallihooaja avaürituse raames loositi täna Evald Tipneri karikavõistluste veerandfinaalpaarid. Omavahel lähevad juba kaheksa parema seas vastamisi Nõmme Kalju FC – Tallinna Infonet. See tähendab, et Flora lootused pääseda eurosarja muutusid väiksemaks. Ainus võimalus neil eurosarja pääseda on loota Kalju või Infoneti karikavõidule.