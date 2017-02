Levadia toob tagasi vana tuttava Nikita Andrejevi ja äratab Teeverit talveunest

«Horvaat on huvitav tüüp. Ta oli meiega vähem kui kaks nädalat, aga pidas kaks kontrollmängu ja näitas oma taset. Ta on küll 24-aastane, aga oskused ja baasteadmised on väga tugevad. Loodan väga, et ta suudab korralikult trenni tegema hakata ja on meile hea tugevdus. Probleem oli keskväljaga ja see vend on täpselt see mängija, keda sinna vajasime,» sõnas Prins.

Prins kavatseb Mark Oliver Roosnuppu kasutada ülemise poolkaitsja rollis. «Otsisime keskpoolikut kogu aeg. Andreas Raudsepp liitus kolm nädalat tagasi, Oliveri ma seal mängitasin, aga tema oskust ja teravust tahaks eespool kasutada. Ega selliseid mehi, kes number kuue ja kaheksa peal mängiksid, meil väga polnud. Andreas ja Jozsif peavad seal oma oskusi näitama.»

Ründeliini on nüüd viimaste päevade jooksul lisandunud nii Andrejev kui ka Ingemar Teever, jätkab ka Rimo Hunt. «Ees on nüüd tugev kolmik, kes valmistavad mulle peamurdmist – kuidas neid kõige paremini ära kasutada? Ingemar on muidugi veel natuke toores, 90 minutit ta välja ei vea, aga eks hakkame talle vaikselt mänguaega andma. Ta on nädal aega või veidi rohkem meiega olnud, eks ta on vahepeal ennast vormis hoidnud. Aga ega need oskused nii kiiresti ära ei kao! Temas on sisu ja oskust väravaid lüüa, vaja on ta lihtsalt talveunest üles turgutada,» rääkis Prins.

Andrejev, kelle tegemistel hoidsid vahepeal silma peal isegi kuulsa Madridi Reali skaudid, siirdus 2009. aastal Eestist Hispaania kõrgliigasse Almeria ridadesse, kuid ei suutnud seal põhimeeskonda murda ja esindas duublit. Viimati mängis ta Venemaa esiliigaklubis Tambovis, kus lõi hooajal 2014-15 liigamängudes 13 väravat. Tõsi, toona mängis Tambov tugevuselt kolmandas liigas. Tänavu on Andrejev Tambovi eest platsil käinud neljas liigamängus ega ole väravaarvet avanud.