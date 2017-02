Madridi Real tähistas 18-aastase superstaari sünnipäeva vägeva videoga

Doncic on tänavu Euroliigas kirja saanud 22 mängu, põhikoosseisu on ta kuulunud 12 mängus. Keskmiselt on ta teeninud 19 minutit mänguaega, visanud 8,5 punkti ning võtnud 8 lauapalli. Madridi Realis jätkab ta vähemalt kuni 2018. aasta juunini. Pärast mida annab ta tõenäoliselt end üles NBA draftis.