Treenerite valik tekitas Norra koondislastes küsimusi

23-aastane Tande oli normaalmäel paremuselt teine norrakas, jäädes alla 7. koha saanud Johann Andre Forfangile. Siiski oli 15. koht talle ilmselge pettumus, samuti pole ta näidanud soovitud tulemust suure mäe treeningutel. Näiteks hüppas ta tänasel treeningul parimal katsel 121,5 meetrit, mis oli päeva kaheksas tulemus. Tema teised hüpped maandusid 103 ja 114,5 meetri peale.

«Ma ei ole praegu piisavalt hea. Ausalt öeldes tunnen, et ma ei vääri seda kohta. Samas tean, et vajalik tase on minus olemas,» ütles Tande NRKle. Koos Tandega kuuluvad suurel mäel Norra koondisesse Johann André Forfang, Andreas Stjernen ja Anders Fannemel.

Koondise ukse taha jääb seega Robert Johansson, kes näitas tänasel treeningul 120, 118 ja 126-meetriseid hüppeid «Selgitasin Robertile, et näen Danielis suuremat potentsiaali. Ta väga pettunud ning vajas mõnda minutit enda jaoks,» andis koondise peatreener Alexander Stöckl mõista, et viimase koha eest võitlesid just Tande ja Johansson.

«Olen iga päev rasket tööd teinud, seega on selline otsus minu jaoks valus. Teen endast kõik, et olla meeskonnavõistluseks parimas vormis – kui mind koondisesse valitakse,» ütles Johansson.

Meeste suure mäe kvalifikatsioonivõistlus peetakse 1. märtsi, põhivõistlus aga 2. märtsil.