Soomlaste seas kõige vihatumaks norralaseks kerkinud Iversenil lubati Lahtist lahkuda

Eile avaldas Norra suusakoondis, et Iversen jäetakse välja meeste 15 km klassikasõidu koosseisust ja seejärel teatas suusataja, et teda ei hoia enam miski Lahtis kinni. Õhtul andsidki koondise juhid Iversenile loa Lahtist lahkuda, kirjutab Aftenposten.

«Maandusin just Værnesis,» teatas Iversen eile hilisõhtul Norra meediale. «Treenerid usuvad, et teised sportlased on paremas vormis. Mul on kahju, et ma valmistasin pettumuse.»

«Kuna Emil ei tahtnud enam siin olla, siis oli parem tal koju minna,» lisas omalt poolt Norra koondise peatreener Tor Arne Hetland.