Tuline andmine: Juventus alistas penaltite toel Napoli

Napoli asus kohtumist juhtima 36. minutil, kui väravani jõudis Jose Callejon. Viiginumbrid tulid tabloole teise poolaja alguses, kui 47. minutil realiseeris penalti Paulo Dybala. 64. minutil viis Juventuse juba juhtima endine Napoli mängija Gonzalo Higuain. 69. minutil vormistas taaskord penaltist lõppseisu Dybala.

Kaotuse järel oli Napoli leer tulivihane, kuna ka nemad apelleerisid kahel korral penaltile, kuid neile 11 m karistuslööki ei antud. «Mängisime suurepärase esimese poolaja. Seejärel hakkasid mängu käiku mõjutama kellegi teise otsused,» teatas Napoli väravavaht Pepe Reina kohtumise järel Napoli ametlikul Twitteri lehel.

Juventuse peatreener Maximilliano Allegri ei tahtnud kohtumise järel eriti penaltitest rääkida ning tõdes, et tema meeskonnas on ka muid aspekte, millele tähelepanu pöörata.

«Ma ei taha anda kohtunikele hinnangut. Väljaku äärest vaadatuna tundusid mõlemad olukorrad penaltiväärilised. Ma arvan, et Juventuse esitust ei saa taandada ainult penaltitele. Peame vaatama ka muid asju,» sõnas Allegri pressikonverentsil.

Seeria korduskohtumine peetakse 5. aprillil Napoli koduväljakul.

Teises poolfinaalis kohtuvad Rooma Lazio ja AS Roma.

@PReina25: "We've played a great first half, then the game has been influenced by someone else's decisions"#JuveNapoli 3-1 ⚽️ #TIMcup