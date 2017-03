Täna: Lahtis sõidetakse Eestile au ja kuulsust toonud 15 km klassikat

Lahti suusatamise MMil on täna kavas eestlastele aastate jooksul palju au ja kuulsust toonud meeste 15 km klassikadistants. Distantsil, kus Andrus Veerpalu on kroonitud olümpiavõitjaks ja maailmameistriks ning Jaak Mae võitnud samuti tiitlivõistluste medaleid, on sel korral starti asumas 4 eestlast.