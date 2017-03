Võrkpallifännid kogusid rahvusmeeskonna toetuseks ligi 25 000 eurot

Möödunud aastal saavutatud suurepärased tulemused, kus koondis triumfeeris Euroopa liigas ja kerkis selleks hooajaks Maailmaliigasse ning ajaloos neljandat korda Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile jõudmine, käivitasid fännide peas idee, kuidas rahvusmeeskonda püstitatud eesmärkide saavutamisel veelgi tunnustada. Valik langes ühisrahastusplatvormile Hooandja ja projekt sai hoo sisse detsembri keskpaigas.

«Tunnen suurt uhkust ja rõõmu, et algselt vaid visioonina peas tiirelnud mõte on jõudnud edukalt finišisse. Esmapilgul võis 24 000 euro suurune eesmärk tunduda ehk hoomamatult suur, ent vollefännid on näidanud, kui väga nad seda spordiala armastavad,» rääkis fännide toetusaktisooni eestvedaja Lauri Kasper. «Pole kahtlustki, et fännidena oleme ühiselt teinud uskumatult suure ja ajaloolise saavutuse. Tahan südamest tänada kõiki koondisele hoogu andnuid ja ootan juba huviga peagi saabuvaid turniire, kus saame ühiselt rahvusmeeskonna uutele ajaloolistele verstapostidele kaasa elada,» lisas ta.

Loomulikult on fännide aktsioonist ülimalt liigutatud ka koondislased ise. «Tahan tänada kõiki projekti eestvedajaid ja kõiki, kes hoogu andsid. Ainult ühiselt saame liikuda edasi järgmiste eesmärkideni. Meeskonna poolt teile kõigile sügav kummardus,» sõnas rahvusmeeskonna kapten Kert Toobal. Lisaks ootab koondislasi ka tihe õnnitluste edastamise periood, kuna näiteks projekti 25 euroga toetanud fännid saavad endale või mõnele sõbrale tellida sünnipäevaks telefonikõne. Selliseid toetajaid oli kokku ligi 80.

«Alaliiduna oleme nii truude fännide üle ääretult uhked. Teeme omalt poolt kõik, et luua meie koondistele parimad võimalikud ettevalmistustingimused teel uute suurepäraste saavutusteni,» tunnustas toetajaid ka Eesti Võrkpalli Liidu peasekretär Helen Veermäe.

Algaval hooajal on koondisel ees kolm suurt turniiri. Esimesena stardivad MM-valiksarja teise ringi kohtumised, kus rahvusmeeskond mängib 24.-28. maini kodupubliku ees Kosovo, Montenegro, Rumeenia, Ungari ja Venemaaga. Järgneb kaks Maailmaliiga kolmanda tugevusgrupi turniiri, millest teine toimub samuti Eestis. Seal mängitakse 9.-11. juunini Katari, Kreeka ja Venetsueelaga. Suvi kulmineerub Euroopa meistrivõistluste finaalturniiriga. Alagrupis ootavad ees vastasseisud Soome (24. august), Serbia (26. august) ja turniiri võõrustava Poolaga (28. august).