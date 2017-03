Suuskadega hädas olnud Kärp: koht 15 parema seas polnuks utoopia

«Ma väärinuks täna kõrgemat kohta. Seda pole kerge hinnata, aga umbes viis positsiooni võis küll kaduma minna. Umbes pool minutit. 20 sekka sõitmine poleks võimatu olnud ja sõidu ajal tundsin, et ka 15. koht ei ole utoopia. Senise hooaja taustal tundub see päris uskumatu,» rääkis Kärp pärast võistlust Postimehele.

Kärp toonitas, et ei soovi hooldemehi süüdistada, sest sooja ilma jaoks pole tal kuigi head suusaparki. «Kliistri tingimustes ongi määrimine õnnestunud keskmiselt ühel võistlusel kolmest. Ma ei hakka kedagi rootslaste või norralastega võrdlema, aga sain enda ees startinud Liechtensteini suusataja Philippe Hälgi mitmel korral peaaegu kätte, aga laskumisel libises ta uuesti kaheksa sekundi võrra eest ära. See on ebareaalne vahe.»

Võrreldes Otepää MK-etapiga, kus Kärp jäi alles 59. kohale, oli ta muidugi hoopis teine mees. «Paar päeva põdesin, aga siis mõtlesin rahulikult järgi, et hooaja tähtsaim võistlus on alles ees ja tuleb sellele keskenduda. Lahtis veedetud aja jooksul tundsin ennast alles tänasel soojendusel enesekindlalt. Sõidu ajal ja pärast seda oli tunne juba nii hea, et tahaks hirmsasti kuskil vormi realiseerida,» lausus ta.

Esmalt ootab Kärpi ees reedene 4x10 km teatevõistlus, erilise huviga ootab ta aga 10. märtsil peetavat Holmenkolleni 50 km klassikamaratoni.

Eesti koondise peatreeneri Jaanus Teppani sõnul pannakse teatenelik paika täna õhtul. Homme läheb 4x5 km sõidus rajale naiste teatevõistkond koosseisus Laura Alba, Anette Veerpalu, Tatjana Mannima ja Mariel Merlii Pulles.