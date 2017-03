Venemaal mängu palaganiks pööranud treenereid karistati karmilt, Putin sai palvekirja

Pühapäeval peetud kohtumise võitis Baikal-Energia 11:9, kuid kurioosum seisnes selles, et kõik kohtumises visatud 20 tabamust olid omaväravad. Põhjus oli lihtne – mõlemad meeskonnad teadsid, et võitja läheb kohamängudel vastamisi Venemaa valitseva meistri Jenisseiga, seda sooviti aga iga hinna eest vältida.

Täna otsustas jääpalliliit, et mängutulemus tühistatakse ja mõlemad klubid peavad maksma 300 000 rubla trahvi. Kohtumine peetakse uuesti ülehomme Obuhhovis. Baikal-Energia peatreener Jevgeni Jerahtin diskvalifitseeriti kaheks ja pooleks ning vanemtreener Valeri Gratšjov kaheks aastaks, kaks ja pool aastat peavad mänge eemalt vaatama ka Vodniku peatreener Igor Gapanovitš ja vanemtreener Nikolai Jarovitš.

Sama pikk karistus ootab ees Vodniku spordidirektorit Dmitri Mininit, kõik 11 omaväravat visanud Vodniku mängija Oleg Pivovarov sai aga kuuekuulise mängukeelu. Lisaks karistati kuut Vodniku mängijat pooleaastase tingimisi võistluskeeluga. Mõlemad meeskonnad said ausa mängu põhimõtete rikkumise eest ka ametliku hoiatuse. Ükski tehtud otsus ei kuulu alaliidu teatel edasikaebamisele.

Minin tunnistas Sport Ekspressile antud intervjuus, et käsk omaväravaid viskama hakata tuli temalt. «Andsin korralduse meeskonnale edasi, aga see, et kõik 11 väravat sai kirja üks mees, oli juhus. Eks ta sattus lihtsalt afektiseisundisse,» rääkis Minin. «Kindlasti ei ole tema millestki süüdi – käsu andsin mina, et alaliidu tegevuse vastu protestida.»

Minini väitel ei rahulda teda alaliidu presidendi Boriss Skrõnniku otsused. Vodniku mängijad ja fännid otsustasid pärast karistuse väljakuulutamist pöörduda Venemaa kõrgeima võimu ehk presidendi Vladimir Putini poole, toetudes oma apellatsioonis väidetele, et viimaste aasta jooksul on alaliit lasknud jääpallil manduda.