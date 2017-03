Suure mäe põhivõistlusele jõudnud Nurmsalu: olin nii enesekindel, et polnud põhjust põdeda

«Imet ei juhtunud, aga eesmärk sai täidetud ja põhivõistlusele jõutud. Tundsin ennast terve päeva nii enesekindlalt, et ei olnud üldse põhjust põdeda,» rääkis Nurmsalu tänase vooru järel, kus tema hüppe pikkuseks oli 111,0 meetrit.

«Päeva parim uudis oli see, et näitasin päeva neljandat kiirust. Ühel mehel oli suurim kiirus, siis olid kaks meest minust grammi jagu paremad ning siis mina ja veel paar meest näitasime järgmist aega,» lisas Nurmsalu, kes on viimased suure mäe hüpped teinud uue suusapaariga, millega läheb võistlema ka homme.