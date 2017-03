Bottas oli kiireim, kuid Vettel andis tormihoiatuse

Sakslane kasutas täna aeglasemaid rehve, kuid tema kiirus oli Bottasega võrreldes väga hea. Bottase parimaks ringiajaks jäi ülipehmetel rehvidel välja sõidetud 1.19,705, Vettel vastas sellele kõvema seguga Pirellidel aga vaid 0,247 sekundit nõrgema ajaga. Üheksa minutit enne sessiooni lõppu jäi ta väikese tehnilise viperuse tõttu küll raja äärde, ent see ei rikkunud Ferrari head päeva.

Lewis Hamilton kasutas tänast pärastlõunat võidusõidu imiteerimiseks, piirdudes keskmise ja pehme rehvi kasutamisega. Parimaks ajaks sai ta 1.22,175. Ebaõnnesõdur oli aga taas sarja debütant, 18-aastane Lance Stroll, kes sõitis teist päeva järjest Williamsil seina. Ehkki auto ei saanud tõsiselt viga, pidi meeskond selleks päevaks testimise lõpetama. Esmaspäeval tehniliste probleemidega maadelnud Fernando Alonsol õnnestus täna kirja saada 72 ringi, neist parimal jäi ta Bottase ajast 2,893 sekundi kaugusele.

Vormel-1 sarja avatest lõpeb Barcelonas homme. Uuesti tullakse samas kohas rajale viis päeva hiljem, hooaja avaetapp toimub vähem kui kuu aja pärast ehk 26. märtsil Melbourne’is.

Final times and lap counts from Day 3 in Barcelona@ValtteriBottas puts in a scorching lap



Vettel puts in a double shift #F1Testing pic.twitter.com/ZmEbBd4xqc