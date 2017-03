Eesti jalgpallikoondise tulevikumees pikendas Inglismaa klubiga lepingut

Uus leping seob Käiti ja Fulhamit 2019. aastani, teatas klubi koduleheküljel. 18-aastane eestlane mängib Fulhamis kolmandat hooaega ning tänavu on ta kuulunud pidevalt Peter Granti juhendatava duubelmeeskonna põhikoosseisu.

«Esmane eesmärk on murda esindusmeeskonda – nendega treenida, pingile pääseda ja lõpuks ka väljakule saada. See on esimene siht, eks näis, mis edasi juhtub. Lepingupikendus kasvatab mu enesekindlust, loodetavasti peegeldab see hästi mu viimaseid esitusi,» lausus Käit.

Ühtlasi tõi ta näiteks 16-aastase Ryan Sessegnoni, kes kuulub juba esindusmeeskonna peatreeneri Slaviša Jokanovici väljavalitute sekka. «Vaatan, kuidas tiimikaaslased sammu edasi teevad, ja mõtlen – miks ei võiks minagi sama suuta? Tuleb vaid tööd teha ja ehk tuleb siis ka minu aeg,» lisas Käit.

Fulhami U23-meeskonna viimastes kohtumistes on Käit olnud heas hoos, sest 30. jaanuaril andis ta 2:1 võidumängus Swansea üle söödu mõlemale Fulhami tabamusele, 6. veebruaril peetud kohtumises Middlesbrough'ga lõi aga mängu ainsaks jäänud värava.