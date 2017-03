Pettunud Kullamäe: üks mees harutas meid lahti

Tartlaste juhendaja Gert Kullamäe tõdes pärast kohtumist, et üks mees, täpsemalt Nevežise horvaadist mängujuht Toni Prostran, harutas väljakuperemeeste kaitse täiesti lahti. Prostran viskas 8 punkti, aga jagas kaaslastele koguni 15 resultatiivset söötu ja tihti ei jäänud Tartu pikkadel muud üle kui vaadata, kuidas pall jälle läbi korvivõrgu sahiseb.

«Mingil hetkel olime täiesti abitus olukorras. Teadsime, et Prostran on hea söötja, aga jäime ikkagi hätta. Suur respekt sellele vennale, leidis kaaslasti väga hästi üles. Peame nüüd omad järeldused tegema ja kordusmängus kasutame ehk nooremate meeste jalgu (Märt Rosenthal, Kristen Meister) ja ajame teda üle välja taga. Kui ta juba palli enda kätte sai, hakkasid meie poolt vaadates pahad asjad juhtuma,» rääkis Kullamäe.

Võinuks minna isegi hullemini. Kolm minutit enne lõppu leidis Tartu end 10-punktilisest kaotusseisust, aga 21 punkti visanud Tanel Sokk ja 17 silma toonud Mandell Thomas tõid 2,1 sekundit enne lõppu tabloole viigi. Viimane sõna jäi aga Nevežise tagamehele Jermaine Love'ile, kes tabas lõpusireeniga keerulise keskpositsiooniviske.

Esimese mängu tegi Tartu ridades tumedanahaline ukrainlane Maks Konate, kelle arvele jäi 21 minutiga 8 punkti ja 4 lauapalli. «Ta on jätnud päris hea mulje ja usun, et Maks aitab meid kõvasti. Ta on inimesena positiivne ja kaitse poole pealt pole ka midagi halba öelda. Seekord oli veel arusaamatusi, aga üldiselt liigub ta jalgadest hästi ja püsib vastasel ees,» kiitis Kullamäe uut ääremängijat.

Tartu – Kedainiai paari kordusmatš peetakse teisipäeval Leedus ja Tartul on edasipääsuks vaja vähemalt kolmepunktilist võitu.