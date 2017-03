Ootamatu käik: Barcelona peatreener lahkub hooaja lõppedes ametist

46-aastane Enrique juhendab Barcelonat kolmandat hooaega. Esimesel aastal võideti liiga, kodune karikas ja Meistrite liiga, mullu aga nii koduliiga kui ka karikavõistlused. Tänavu ollakse Meistrite liigas aga väljakukkumise äärel, sest kaheksandikfinaali avamängus kaotati võõrsil koguni 0:4 PSG-le.

«Langetasin raske, kaalutletud ja kaua vaetud otsuse. Arvan, et pean sellele kindlaks jääma. Tahan tänada fänne, kes on mind usaldanud – viimased kolm aastat on olnud unustamatud,» vahendab BBC Enrique sõnu.

«Luis Enrique on toonud meile edu ja võib seda veelgi tuua. Austame tema otsust, ta on olnud väga hea peatreener. Nüüd peame lõpetama tema valitsemisaja parimal võimalikul viisil,» kommenteeris asjade käiku Barcelona president Josep Maria Bartomeu. Enrique kandis mängijana klubi särki alates 1996. aastast kuni karjääri lõpetamiseni 2004. aastal. Treenerina juhendas ta alustuseks aastatel 2008-11 Barcelona duubelmeeskonda ning seejärel AS Romat ja Celta Vigot, kuni 2014. aastal Kataloonia klubisse naasis.

Enrique asendajateks on seni pakutud Barcelona endisi mängijaid Ronald Koemanit ja Michael Laudrupi.

BREAKING NEWS: @LUISENRIQUE21 announces he will not continue as Barça manager next season. #FCBlive pic.twitter.com/pqYOnWxUy9 — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 1, 2017