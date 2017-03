Video: Bale sai rumala punase kaardi, Ronaldo päästis Realile punkti

Isco viis Reali juba 8. minutil juhtima, kuid Dominiguez Tanausu viigistas vaid kaks minutit hiljem. Poolaeg lõppes viigiseisul, juhtuma hakkas aga 47. minutil, kui Bale lõi esmalt selja tagant kaks korda järjest vastu jalgu Las Palmase ründajale Jonathan Vierale. Viera vastas tõukega vastu Bale'i õlga, mispeale Bale teda omakorda agressiivselt lükkas.

Kohtunik David Fernadnez Borbalan, kes oli jõudnud näidata Bale'ile tehtud vea eest juba kollast kaarti, otsis otsekohe taskust välja ka punase. Kümnekesi jäänud Real suutis viigiseisu hoida kümmekond minutit, siis mängis Sergio Ramos karistusalas palli käega ja Viera realiseeris penalti. Vaid kolm minutit hiljem pääses väravavahi Keylor Navasega silmitsi Kevin-Prince Boateng ja saatis palli rahulikult võrku.

Realile päästis viigipunkti Cristiano Ronaldo, kelle tsenderduse peatas Las Palmase kaitsja 86. minutil karistusalas käega. Portugallane saatis ise penalti ristnurka ning oli kolm minutit hiljem uuesti täpne, suunates peaga väravasse nurgalöögi.

Viik tähendas, et Real langes liigatabelis teiseks, neil on 56 ja mõned tunnid varem Gijonist 6:1 jagu saanud Barcelonal 57 punkti. Kolmandal kohal oleval Sevillal on 52 punkti, ent Barcelonaga võrreldes on nii Realil kui ka Sevillal mäng varuks.

Bale'ile punase kaardi toonud olukorda on võimalik näha siit.