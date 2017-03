Honda ülestunnistus: tunneme McLareni sõitjatele kaasa

McLaren-Honda masinad pole Fernando Alonso ja Stoffel Vandoorne'i käe all sel nädalal üleliia hästi liikunud ja mootoritootja Honda tunnistas omalt poolt, et neil on meestest kahju. «Loomulikult ei ole me nende probleemidega rahul, aga tegemist on testiga,» rääkis Honda juht Yusuke Hasegawa.

«Tunneme mõlemale sõitjale ja Eric Boullierile (McLareni võidusõidujuhile- toim) kaasa, aga testimise ajal on hea leida mingeid teemasid, mida parandada. Seda eriti esimesel päeval, seega usun, et saime sealt vajalikke andmeid,» lisas Hasegawa.