Võimsad Norra naissuusatajad seisavad Lahti MMil ajaloolise rekordi lävel

Lahtis on norralannadest kõige võimsam olnud taas Marit Björgen, kes on teeninud juba kolm kuldmedalit. Björgen oli parim 10 km klassikasõidus, suusavahetusega sõidus ning lisaks kuulus ta koos Maiken Caspersen Falla, Heidi Wengi ja Astrid Uhrenholdt Jacobseniga võidukasse teatevõistkonda.

Kolm kuldmedalit on Lahtis teeninud ka Falla, kuid tal on ette näidata ainult üks individuaalne kuldmedal – Falla oli parim vabatehnikas sõidetud sprindis. Lisaks sai Falla Norra hümni kuulata sprinditeate järel, kus tema võitluskaaslaseks oli Weng.

Alates 2001. aasta Lahti MMist on murdmaasuusatajatel olnud nii meeste kui ka naiste seas kavas kuus medaliala. 1999. aastal Ramsaus jagasid mõlemad välja veel viis medalikomplekti.

Norralannad on viimastel MMidel mitmel puhul jõudnud viie kuldmedalini, kuid kuues kuldmedal on jäänud ikka püüdmatuks. Nüüd on see võimalik aga teoks teha ning selleks tuleb esikoht koju tuua 30 km klassikasõidus, kus suurimaks soosikuks on Lahtis juba kolm kuldmedalit võitnud Björgen.