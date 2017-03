Nurmsalu: vana rasv on otsas

«Pigem on seekord selline tunne, et tahtmine on kõva, kuna aga korralikku ettevalmistust ei ole, siis vana rasv on otsas,» sõnas Nurmsalu võistluse järel ETV-le.

Nurmsalu võtab nüüd nädalaks aja maha ja siirdub seejärel Norras toimuvatele MK-etappidele. «Tuleb vahepeal vaadata, mida sõbrad teevad. Saan nädalaga ennast välja puhata ning minna seejärel Norra tuurile täie hooga peale,» lisas ta. «MMiga sain meele erksaks, kuid praegu ei ole jõudu, millega teistele vastu hakata.»