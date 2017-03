Eestlased EMil: vabapääsme õigustamine ja harjumatu võistlusrada

Belgradi võistlushall on kergejõustiku jaoks kohandatud ehk ehitatud laudpõranda peale ja see muudab tingimused väiksemate kogemustega sportlaste jaoks keeruliseks. Täna hommikul said peaareenil treenida kõik koondislased peale Balta ja Uibo, kes saabusid teistest hiljem. Uibo teeb seal trenni õhtul, Balta saab esmakordselt võistlusrajale kvalifikatsioonivõistlusel.

24-aastane Kutberg ütleb, et rada on väga harjumatu. «Mina ei ole sellisel rajal kunagi võistelnud, ei Eestis ega mujal. See käitub hoopis teisiti, hüpates põrkab korralikult. Samas kui saad selle vetruva põranda rütmile pihta, võib sellest hoopis kasu tõusta,» räägib kaugushüppaja, kelle jaoks on tegu esimese täiskasvanute tiitlivõistusega.

«Mul on väga hea meel, et selline võimalus anti. Olen sel hooajal sinna seitsme ja poole meetri kanti hüpanud enamasti, aga usun, et olen võimeline ka kaugemale hüppama,» avalikustab ta eesmärke ja lootusi. Kutbergi isiklik on sisetingimustes 7.80.

Kuulitõukaja Kätlin Piirimäe üritas EMi normi täita veel veebruaris peetud Eesti meistrivõistlustel, ent ebaõnnestus, kui sai tulemuseks 16.10. Nüüd tahab 21-aastane sportlane saadud vabapääset õigustada. «See 16.30 ehk norm tuleks ikka täis tõugata, siis oleks minu siia saatmine ka õigustatud. Eks ma vargsi ikka lootsin, et äkki valitakse mind siia ja olen väga rõõmus, et sellise võimaluse sain,» sõnas Piirimäe ja lisas, et võistlushall tundub tema jaoks sobivat.

25-aastane Merilyn Uudmäe isiklik tippmark on kolmikhüppes 13.41, EMi pileti sai tulemuse 13.75 eest.

Ajakava

Kergejõustiku sise-EM

Eestlased võistlemas

Henrik Kutberg (kaugushüpe): eelvõistlus 3.03 kell 10.40, finaal 4.03 kell 20.32.

Kätlin Piirimäe (kuulitõuge): eelvõistlus 3.03 kell 11.50, finaal 3.03 kell 18.35.

Merilyn Uudmäe (kolmikhüpe): eelvõistlus 3.03 kell 13.00, finaal 4.03 kell 18.50.

Maicel Uibo ja Kristjan Rosenberg: (seitsmevõistluse esimene päev 4.03 kell 10.40. Teine päev 5.03 kell 14.30.

Ksenija Balta (kaugushüpe): eelvõistlus 4.03 kell 13.00, finaal 5.03 kell 18.40.