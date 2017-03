Räikkönen näitas parimat minekut, Hamilton ei pääsenud rajale

Räikkönen edestas testil 0,897 sekundiga Red Bulli pilooti Max Verstappenit ning 0,906 sekundiga Renault’ sõitjat Jolyon Palmerit.

Barcelona testi viimasel päeval ei pääsenud aga rajale kolmekordne maailmameister Lewis Hamilton, kuna tema Mercedese vormelit vaevasid tehnilised probleemid.

Hamilton andis Twitteris teada, et tehniliste probleemide tõttu jäi tema vormel hommikul garaaži ja seejärel langetati otsus seekord mitte sõita.

