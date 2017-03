Kristjan Rosenberg tegeles EMi eel oma nõrgemate aladega

Veebruaris Tallinnas Rahvusvahelisel mitmevõistlusel isikliku tippmargi 5986 punktini viinud ja esikoha võitnud Rosenberg rääkis, et tegeles EMi eel peamiselt oma nõrgemate aladega. «Kolme nädalaga mingit uut arengut ei toimu, aga tegelesin peamiselt kaugushüppe, tõkkejooksu ja teivashüppega. Pärast rahvusvahelist mitmevõistlust läks mõni päev, et see hea emotsioon välja saada ja raskete trennidega edasi minna,» ütles selle aja Rootsis oma treeneri Mari Klaubi käe all harjutanud mitmevõistleja.

Belgradi spordisaali kergejõustikuhalliks muutmise ja seetõttu tavapärasest vetruvama põranda kohta sõnas Rosenberg: «rada on väga harjumatu, hüpetes annab küll kõvasti põrget juurde, aga joosta on sellel veidi imelik.»

Mitmevõistluse vältel ta pidevalt punktiarvet ei pea ja püüab keskenduda sooritusele. «Mõtlen tehnikale ning keskendun oma asjadele, võistlen iseendaga.»

Meeste seitsmevõistluse start antakse Belgradis laupäeva hommikul Eesti aja järgi kell 10.40.