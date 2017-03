Torres viidi hirmsa kokkupõrke järel väljakult otse haiglasse

Endine Liverpooli ja Chelsea ründaja sai raskelt vigastada 85. minutil, kui põrkas õhus kokku Alex Bergantinos. Teadvuse kaotanud Torrese meeskonnakaaslased said kiiresti olukorra tõsidusest aru ning ruttasid 32-aastasele hispaanlasele appi.

Eile õhtul saatis Atletico Twitterisse kinnituse, et ründaja seisund on stabiilne ning ta on teadvusel ja terve mõistuse juures. Veidi hiljem tegi postituse ka Torres. «Aitäh toetavate sõnumite eest. Õnneks oli tegu vaid ehmatusega, loodan kiiresti tagasi tulla,» kirjutas Torres.

Atletico peatreener Diego Simeone ütles, et olukord tegi ta väljaku ääres väga murelikuks. «Kuulsime lööki pingile, nägime kuidas ta kukkus ning olime hirmul. Me ei saanud aru, kas see hääl tuli Fernando kaelast või mitte,» ütles ta.

Atletico lõpetas mängu 10 mehega, sest oli kõik oma kolm vahetust ära teinud. 1:1 lõppenud mängus Atletico värava löönud Antoine Griezmann loodab, et Torres saab kiiresti terveks. «Mind ei huvita tulemus praegu üldse. Tahan lihtsalt, et temaga oleks kõik korras. Loodan, et ta saab varsti tagasi tulla.»