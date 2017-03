Murray päästis seitse matšpalli ning võitis 31-minutilise kiire lõppmängu

Murray päästis teises setis koguni seitse matšpalli ning võitis lõpuks 31 minuti pikkuseks kujunenud kiire lõppmängu. Sealjuures kestis viimane sett ajaliselt minuti vähem kui teise seti kiire lõppmäng. «Ma pole kunagi sellist kiiret lõppmängu mänginud,» kommenteeris Murray 38-punktiliseks kujunenud lõppmängu.

Poolfinaalis kohtub britt seitsmenda asetusega prantslase Lucas Pouille’iga (ATP 15.). «Eks kaotus ole ikka pettumustvalmistav, kuid ma ei ole kurb. Mängisin hea mängu, ühe mu elu parema mängu. Võib küll mõelda, et üks-kaks lööki võinuks võidu tuua, aga see oli ikkagi suurepärane matš. Murray on võitleja ning teenis võidu ära – ta ei andnud kordagi alla,» võttis Kohlschreiber mängu kokku.