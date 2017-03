Mayweather kinnitas: olen valmis ringi astuma

Mayweather ning McGregor on omavahel sõnasõda pidanud juba mõnda aega ning nende omavahelise matši toimumisega on samuti juba rohkelt spekuleeritud. Mayweatheri sõnul on tema tiim omaltpoolt teinud kõik ning praegu seisab matš UFC ja McGregori taga kinni.

«Ma ei saa öelda, kas see matš toimub,» ütles Mayweather BBC-le. «See on UFC otsustada. Mina olen oma osa teinud ja nüüd pean ootama. Eks näeme, kas nad tahavad seda matši. Jah, ma olen ärimees ja mõtlen rahast, kuid oma osa on ka meelelahutusel. See matš oleks väga-väga põnev.»

McGregoril on UFC-ga veel leping nelja matši peale ja UFCi bossi Dana White’i sõnul tahab tema duelli toimumise korral saada oma osa. «Tal (McGregoril) on minuga leping. See ei ole võimalik, et ma luban mehe, kelle olen mina staariks teinud, suurele matšile ja jään ise sellest kõrvale. See oleks ajaloo kõige rumalam tegu,» teatas UFC president veebruaris.