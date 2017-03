Soomlaste hooldetiimi boss astus Veerpalu endise määrdemehe kaitseks välja

Alles 38. koha saanud Kyllönen ütles pärast võistlust, et tema suusad olid alla igasugust arvestust. Sealjuures valmistas tema suusad ette just Andrus Veerpalu endine määrdemees Mets. «Me ei tule määrimisega toime,» pahandas Kyllönen Soome meedia vahendusel. «Tundub, et sellise ilmaga ei ole mul üldse mõtet starti minna. Õiget lahendust ei leitud. Peame Arega koos asja treenima. Tegelikult oskab ta suuski määrida küll.»

Soomlaste määrdepealik Haavisto sõnul ei ole Kyllöneni kriitika asjakohane. «Need on tõsised süüdistused, millele mina alla ei kirjuta. Are kuulub maailma kolme parema määrdemehe sekka. Süüdistused, nagu puuduksid tal vajalikud oskused, on valed,» ütles Haavisto.

Tegelikult ei tulnud Haavistole Kyllöneni kriitika määrdemeeste suunas suure üllatusena, sest naine on viimase kümne aasta jooksul juba viis korda määrdetiimi vahetanud. «Kriitika ei tulnud üllatusena. Kui ta tunneb, et meiega tal asjad ei toimi, võib ta vabalt hooldetiimi vahetada. Antud juhul on probleem temas, mitte meis.»

Rohkete kogemustega Mets on aastate jooksul saanud määrdemeistrina nautida suuri võite. Nime tegi eestlane endale omal ajal Andrus Veerpalu määrdemeistrina, seejärel aitas ta võitudeni poolatari Justyna Kowalczykut.