Özil avaldas Mourinhoga inetuks kiskunud tüli üksikasjad

Vahemikus 2010 – 2013 Madridi Reali särki kandnud Özil kirjutab, et Mourinho sai ühe mängu ajal tema peale nii vihaseks, et kutsus teda argpüksiks. «Mis sa arvad, et annad kaks söötu ja ongi kõik? Sinu arvates on okei sööta 50-protsendilise täpsusega?» vahendab Özil tänase Manchester Unitedi peatreeneri sõnu.

«Kui sa oled nii hea, miks sa siis ei mängi? Mine ja näita, et sa oskad mängida,» ei jäänud Özil võlgu. «Sa annad alla? Sa oled argpüks! Mida sa teha tahad? Tahad sa mõnusat kuuma dušši, et oma juukseid pesta? Või tahad sa meeskonnale ja fännidele näidata, mida sa teha oskad? Pea meeles, minul pole sind vaja,» oli Mourinho konkreetne.

Özil oli seepeale oma rätiku võtnud ning dušši alla läinud, vastamata Mourinho küsimustele. Hiljem palus Saksamaa koondislane meeskonna ja kapten Sergio Ramose ees vabandust.