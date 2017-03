Suur osa meeste koondise suvistest mängudest on paigas

Ka osa kontrollmängudest on tänaseks kokku lepitud ja paigas. Eesti koondis osaleb 14.-16. juulil turniiril Portugalis, kus lisaks võõrustajaile on kohal Rumeenia. Üks vastane on veel lahtine, sest pole teada, kas turniirile jääb kolm osalejat või lisandub neljas.

24. ja 26. juulil on kokku lepitud kohtumised Rootsi koondisega, kodus ja võõrsil. Esimene mäng peaks toimuma Eestis, teine Rootsis.

«Püüame leida veel paar-kolm kontrollmängu, töö sel suunal käib,» sõnas korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi. Ta lisas, et koondise ettevalmistus algab kohe pärast jaanipäeva.

MM-eelkvalifikatsiooniturniir algab Eesti jaoks 5. augustil mänguga võõrsil Makedoonia vastu.

A-grupp: Bosnia ja Hertsegoviina, Rootsi, Slovakkia, Armeenia.

B-grupp: Holland, Austria, Albaania.

C-grupp: Eesti, Makedoonia, Kosovo.

D-grupp: Valgevene, Bulgaaria, Portugal.

Edasi pääseb kaks paremat

2. aug Kosovo-Makedoonia

5. aug Makedoonia-Eesti

9. aug. Eesti-Kosovo

12. aug. Makedoonia-Kosovo

16. aug. Eesti-Makedoonia

19. aug. Kosovo-Eesti

2019. aasta MM-valiksarja põhiosa läheb lahti 2017. aasta sügisel. Vanast Maailmast osaleb seal 32 meeskonda - kõik 24, kes mängivad EM-finaalturniiril ning 8 tükki siis ülalmainitud eelkvalifikatsioonist.