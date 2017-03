Infonet palkas viimasel minutil Armeenia koondisesse ja Rostovi ridadesse kuulunud poolkaitsja

1992. aastal Sotšis sündinud Tumasjan on karjääri jooksul mänginud Novotšerkasski Mitos, Rostovis ja Sotši Žemtšužinas. Lisaks on ta kuulunud ka Pietarsaari Jaro ridadesse, tema viimaseks koduklubiks oli aga Tornion TP-47. 2014. aastal kuulus ta Armeenia rahvuskoondisesse ning osales mängudes Alžeeria ja Saksamaaga.

«Olen väga õnnelik Infonetiga liitumise üle. Mind on koheldud väga hästi ja paljude kuttidega olen eelmisest aastast saadik tuttav olnud. Ootan väga võimalust end ka platsil näidata ning annan endast kõik, et olla klubile kasulik. Sulandumine kollektiivi palju aega ei võta, sest õhkkond on siin suurepärane,» ütles Tumasjan.

Valitsev meister Infonet avab hooaja täna, kui läheb Tartus vastamisi kohaliku Tammekaga. Postimees näitab kell 19 algavast kohtumisest otsepilti.