Norrakate mure: millise taktikaga sõita, kui Northugi koondises pole?

NRK suusaeksperdi Torgeir Bjørni sõnul on just Northug olnud see mees, kes sõidab hõbemedalid kuldseteks ning neljandad koha pronksmedaliteks. Täna sõidab norrakate viimast vahetust Find-Hågen Krogh, kellele on see tiitlivõistlustel esmakordne kogemus.

«Seni on norrakad pidanud kolm esimest vahetust liidrite tempot kannatama, sest lõpuks on olnud Northug see, kes viimases vahetuses asjad selgeks teeb. Northug on teised sõitjad pingest vabastanud, sest nad teavad, et ei pea väga suurt vahet teistega sisse sõitma,» ütles Bjørn, kelle sõnul on sel korral asi vastupidi.

«Parem oleks, et enne viimast vahetust oleks Norral mingisugune edumaa, eriti Venemaa ees,» jätkas Bjørn. Samas on ta kindel, et ka Krogh on suuteline Norrale kuldmedali tooma. «Ta on tänavu juba Sergei Ustjugovist jagu saanud. Seega ei ole olukord kõige halvem,» tunnistas Bjørn.

Tänasel 4x10 km teatesõidul pole klassika- ja vabatehnikadistantsid sama pikad. NRK kirjutab, et klassikadistantside pikkus on 9,76 km ning vabatehnikadistants 11,38 km. Seega loodavad norrakad, et Martin Johnsrud Sundby suudab kolmandas vahetuses tänu lisameetritele Kroghile suurema vahe sisse sõita.