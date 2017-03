Jalgpalli otsepilt: Tammeka lööb hooaja avamängus lahingut tiitlikaitsja Infonetiga

Enne mängu:

Klubi ajaloo esimese meistritiitli võitnud Infonet alustab jahti kullale kahe võõrsilmänguga. Mullu hooajale suurepärase alguse teinud ja seitsmest esimesest mängust vaid ühe – aga just Infonetile – kaotanud Tammekat ootab eeldatavasti taas ees võitlus kohtadele seitsmendast kümnendani, kuid kindlasti on tartlaste pilk hooaja eel pööratud esikuuikukoha suunas.

Tartu treeneripingil on Indrek Koseri asemel tänavu Mario Hansist ja Kaido Koppelist koosnev tandem, mis Eesti jalgpallimaastikul üsna haruldane. Mõlemad meeskonnad on suutnud talvel tuumiku enam-vähem koos hoida ja suuri muutusi pole koosseisudes toimunud. Küll aga tegi Tartu üleminekuakna viimasel päeval üllatuskäigu, kui tõi tagasi sünnilinna Eino Puri, kes viimastel hooaegadel esindas Nõmme Kaljut. Puri peab keskväljal asendama talvel Florasse lahkunud Martin Millerit.

Kes keda?

Mulluse hooaja 7. kohal lõpetanud Tammeka jaoks oli Infonet üks kahest meeskonnast, kellelt tartlastel ei õnnestunud ainsatki punkti röövida. Ajalugu räägib Infoneti kasuks, sest Tammeka pole 16 omavahelisest liigamängust võitnud ainsatki, viis kohtumist on lõppenud viigiga.

Kes lööb väravaid?

Tammeka ridadest on lahkunud klubi nelja viimase hooaja suurim väravakütt Kristjan Tiirik, kes otsustas sügisel jalgpallisaapad varna riputada. Arvestades, et mullu järgnesid talle klubisiseses pingereas vaid nelja tabamusega Kaspar Paur ja Marek Tšernjavski, vajab Tammeka uue väravalööja esilekerkimist. Kas võiks see olla 17-aastane Rait Läll või hoopis Juhan Jograf Siim, kellele mullune aasta Rakvere Tarvas kujunes õpipoisiajaks, kuid kes kostitas tunamullu esiliigas vastaseid 21 tabamusega?

Kas Infonet hoiab hoogu?

Infonet sai kolmest kontrollmängust Läti kõrgliigaklubidega kirja vaid ühe viigi, ent hooaeg avati pauguga, kui superkarikafinaalis alistati Flora koguni 5:0. Kaks tabamust lõi endisele koduklubile tartlane Albert Prosa, kellel on nüüd võimalus taas kunagise klubi vastu võrku sahistada. Kuus aastat tagasi kerkis Prosa 22 väravaga Tammeka hooaja parimaks väravakütiks.

Kaardid maksavad kätte!

Infoneti meeskonda ei saa avamängus aidata ghanalasest keskkaitsja Ofosu Appiah, kellel sai mulluse hooaja viimase mänguga täis kollaste kaartide norm. Appiah paistis mullu silma mitmel rindel – mees aitas Infonetil teha hooaja jooksul 16 nullimängu ja lõi väljaku teises otsas ise keskkaitsja kohta muljetavaldavad kaheksa väravat, kuid korjas ka 12 kollast ja kaks punast kaarti!

Kas ajalugu kordub?

Tammeka avas hooaja ka mullu, kui kodus tehti 2:2 viik Narva Transiga. Tolles mängus nähti iluväravat Rasmus Tautsilt, mis võitis lõpuks ka kuu parima tiitli, lisaks koguni kahte punast kaarti ja 90 minuti jagu vahvat mängu. Mida toob kaasa kõigi aegade esimene Sepa staadionil toimuv meistriliiga mäng, näeb õhtul Postimees.ee'st!