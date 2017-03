Prantsusmaa ajaleht: Rio teenis olümpia korraldusõiguse tänu korruptsioonile?

Prantsusmaa ajaleht Le Monde kirjutab, et Brasiilia ärimees maksis ühe mõjuka Rahvusvahelise Olümpiakomitee liikme pojale 1,5 miljonit dollarit ning seda kõigest paar päeva enne olümpialinna valimist. «Prantslased kahtlustavad, et selle rahaga püüti hääletamist mõjutada,» kirjutab ajaleht. Samal ajal väidavad Rio olümpiamängude korraldajad, et hääletus oli igati korrektne.

Rio de Janeiro teenis olümpialinna valimisel 66 poolthäält, millega sai õiguse korraldada 2016. aasta mängud. Ajalehe väitel maksti raha Interpoli poolt tagaotsitava Papa Massata Diacki firmast, kellel on aga eluaegne kergejõustikuga tegelemise keeld.

Papa Diack endise ROKi liikme ja rahvusvahelise kergejõustikuliidu presidendi Lamine Diacki poeg. Väidetavalt võitis ülekande teinud Brasiilia ärimees oma teenete eest rohkelt hankekonkursse.