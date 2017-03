Uudmäe tegi isikliku rekordi: võistluse ajal sain aru, et teised pole ka üliinimesed

«Jään kindlasti rahule. Esimene hüpe tuli hästi kergelt ja andis kohe hea emotsiooni. Kuigi see ei olnud ideaalne paku tabamine,» sõnas sportlane pärast oma esimese tiitlivõistluse etteastet.

«Olen sel hooajal pea iga võistlusel isikliku teinud, loodan, et tulemused lähevad veel paremaks.»

Suurt ärevust ta võistluse ajal ei tundnud, kuigi tunnistas, et varem tundusid kaasvõistlejad justkui teiselt planeedilt olevat. Uudmäe rääkis sel teemal enne võistlust oma venna Jaanusega, kes sarnaselt isa Jaagule ja teisele vennale Jaak Joonasele samuti sama alaga tegeleb. «Vend ütles samuti, et kohal olles saad aru, et teised pole ka üliinimesed. Teevad samuti vigu,» ütles ta.