Tänak rõhutas Mehhikos puhtalt sõitmise tähtsust

«Mehhikos tuleb meeles pidada kahte asja: kuumust ja kõrgust. Läheme Mehhikosse veidi varem kohale, et sealse kliimaga ära harjuda. Kõrgused tähendavad seda, et meil on vähem jõudlust ning seda tuleb pidevalt meeles pidada. Sõitma peab puhtalt ja täpselt, sealjuures kiirust üleval hoides,» ütles Tänak M-Spordi pressiteenistuse vahendusel.

«Kiiruskatsed on muidu ilusad ja sujuvad, kuid teisel läbimisel muutuvad need raskemaks ning roopalisemaks. See muudab puhta läbimise veelgi olulisemaks. Autodel on palju aerodünaamilisi detaile ning sa ei taha neist ühtegi ära kaotada,» rõhutas Tänak puhtalt sõitmise olulisust.

«Eelmisel nädalal läbisime palju testikilomeetreid, kuid sel aastal pole me kruusa peal väga palju sõita saanud. Võtmekohaks saab võimalikult varakult hea rütmi leidmine. Meil tuleb ka olla teepuhastajaks ning kruusa peal meil seda kogemust pole. Igatahes tuleb põnev ralli ning on palju avastamist.»